Двама мъже са се барикадирали в училище в Хамбург. Единият от тях бил въоръжен и заплашил учителка с пистолет, пишат местни медии.

Те са влезли през двора, като са отправяли заплахи, пише германското издание "Билд", цитирано от NOVA.

От полицията съобщиха, че на мястото тече мащабна операция. Районът е отцепен. Спецчасти са влезли в учебното заведение. Част от учениците вече са изведени. Amok-Alarm in einer Schule in Hamburg-Blankenese: Spezialeinheiten der Polizei sind am Einsatzort. https://t.co/xxQ2ARzq4Z #Amok #Hamburg #Blankenese #Hamburg #Amokalarm @BZ_NachtFloh @DPolGHH pic.twitter.com/Y9EIl0lHS1 — Marco Zitzow (@MarcoZitzow) November 8, 2023

По-късно двамата са напуснали стаята и са избягали в неизвестна посока, съобщава ДПА.