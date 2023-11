Мотоциклетист простреля в лицето висш испански политик в центъра на Мадрид посред бял ден

Бившият ръководител на испанската Народна партия в Каталуния Алехо Видал-Куадрас е бил прострелян в лицето в центъра на Мадрид в четвъртък, съобщават испанските медии, цитирани от "Политико. Испанската информационна агенция EFE съобщи, че към него се е приближил мотоциклетист и го е прострелял от упор. Стрелецът все още е на свобода.

От спешна помощ в испанската столица съобщиха, че Видал-Куадрас е бил улучен в челюстта около 13:30 ч. в района на Саламанка в Мадрид. BREAKING:



Alejo Vidal-Quadras, founder of Spain’s 3rd-largest party @vox_es was just shot in the face.



A masked man pulled up on a motorcycle next to Alejo & shot him



He’s in critical condition



Spain is on the brink after PM Sanchez issued an amnesty to the 2017 separatists pic.twitter.com/6p1iXsbzTZ — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2023

Испанският политик, бивш заместник-председател на Европейския парламент и доскорошен член на крайнодясната партия "Вокс", е бил прехвърлен в местна болница, където според испанските медии в момента е в стабилно състояние и в съзнание. Лидерът на Vox Сантяго Абаскал заяви, че няма опасност за живота на Видал-Куадрас. La Policía baraja la hipótesis de que el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras haya sido un encargo a un sicario.



Los investigadores creen que el autor del disparo es un profesional que ha ejecutado una acción “planificada”. pic.twitter.com/4I8oG98Iab — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 9, 2023

Полицията разследва стрелбата, а причината за нападението все още е неизвестна.