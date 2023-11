Путин се появи със странни нови бузи в Казахстан. Или е двойник?

Видео с участието на руския президент Владимир Путин от Казахстан отново повдигна въпросите за странния му външен вид в последните години, а възроди и съмненията, че на него не говори държавният глава, а негов двойник. Противниците му често иронично го наричат "ботоксовото джудже" заради необичайно гладките му черти, непривични на възрастта му. Миналия месец той стана на 71 години.

Видеото, споделено от Антон Герашченко, който е съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, стана повод за множество подигравки към руския лидер. Причината - бузите на Путин изглеждат неестествено подути.

"Какво се случва с бузите на Путин", пита реторично украинският политик в публикацията си в "Екс". What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023

Според някои потребители причината за странния външен вид на Путин на част от публичните му прояви е, че той използва двойници. Те доказват това, като сравняват различни видеа и снимки на руския президент, на които се вижда промяна във формата на главата, ушите му и носа му. Кремъл категорично отрича тези твърдения.

Наскоро проучване, проведено от японски учени, успя да установи, че Путин наистина има няколко двойници, които използва за различни събития и мероприятия.

Авторите на изследванетою достигнали до това заключение, след като са използвали различни телевизионни кадри на руския държавен глава, в които са сравнили гласа и походката му посредством технология за лицево разпознаване с помощта на изкуствен интелект. Крайният резултат от проведените опити констатирал, че Путин разполага с „няколко" двойници, които присъстват на определени публични изяви.

Изследването констатира, че всеки един от тях има собствен уникален глас и маниери.

Putin and his doppelgangers.

World politics, such a farce. pic.twitter.com/66L4zxqb0R — Cosmic Surfer, Felinetrovert (yes that guy) (@SurferCosmic) March 26, 2023

В момента руският държавен глава е на посещение в Казахстан. Целта му е укрепване на добросъседските отношения с бившата съветска република, която е важен икономически партньор на Москва. Визитата се осъществява в контекста на напрежение между Русия и Запада заради войната в Украйна.

В края на октомври се появи информация, че 71-годишният Путин е получил сърдечен арест и е бил настанен в лечебно заведение. По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече и заяви, че руският президент е в добро здраве.

Няколко дни по-късно руският Телеграм канал General SVR пък съобщи, че президентът Путин е починал, а ден преди това е бил активиран неговият двойник.