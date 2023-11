Затвориха за посетители Синята лагуна в Исландия заради заплаха от вулканична активност

Популярен геотермален природен басейн край столицата на Исландия бе затворен за посетители за седмица след поредица от земетресения, които може да са знак за предстоящо вулканично изригване, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Известната туристическа атракция е разположена на полуостров Рейкянес, на около 40 километра югозападно от Рейкявик.

Исландската метеорологична служба съобщи, че в района са отчетени стотици трусове от сряда вечерта до четвъртък сутринта, няколко от тях са били с магнитуд над четири и един бил близо до пет. Остава неясно дали това е знак, че вулканичното изригване предстои скоро. Nature’s light show over the blue lagoon in Iceland ✨



📹: [aurorareykjavik] pic.twitter.com/nAyGXP0QyC — Earth (@earthcurated) November 6, 2023

Поредица от трусове предшестваха вулканични изригвания три пъти от 2020 г. досега. Последната серия от земетресения започна на полуострова в края на октомври.