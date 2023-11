Проливни дъждове наводниха домове и земеделски площи във Франция (Видео, снимки)

Неспирните проливни дъждове през последните дни в Северна Франция причиниха преливане на речни корита, оставиха под вода домове и обработваеми площи и наложиха евакуация на местни жители, предаде Ройтерс. 🌊 Flood rescue in Tubersent, #France. This is becoming the new normal! @elonmusk, when Tesla boats??



📹 Marc Delaporte

via: Météo Express pic.twitter.com/LwrTO37FpF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2023

Над 100 населени места са в повишена степен на тревога, а около 200 училища в района бяха затворени. Наложи се спасителни екипи да евакуират и добитък, пише БТА. СНИМКА: Pixabay

"Положението е катастрофално", каза 32-годишният земеделец Гаетан Гюш, чиято птицеферма е наводнена. На моменти равнището на водата в нея през последните пет дни достигало до 60 сантиметра. Major floods due to heavy downpours in Estrée of Pas-de-Calais in the France #floods #france

pic.twitter.com/omkgLkHB5g — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 10, 2023

Част от кокошките му са загинали, а той е притеснен за останалите, защото поради влагата по тях може да плъзнат болести. СНИМКА: Pixabay

"Трябва да изчакаме водата да се оттегли, преди да разберем какъв е пълният размер на щетите. Но аз лично претърпях загуби в кокошки, а също и финансови загуби във вид на семена и техника, така че днес наистина е тежко." СНИМКА: Pixabay

Собственикът на намиращите се в съседство ягодови насаждания Жан-Лу Мионе, чиито обработваеми площи са останали частично под вода, каза, че реколтата за следващата пролет може би е провалена. Той се опасява, че може да няма почти никакви ягоди.

"Никога не сме виждали нещо подобно", каза притежателят на къмпинг Жан-Марк Жоайе в селището Анкен сюр Байон, където много домове и пътища са под вода. More footage of extreme flooding in Pas-de-Calais, France 🇫🇷 | 10 November 2023 | #floods #flooding #France #PasdeCalais #cruespic.twitter.com/LJP80PPjsD — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 10, 2023