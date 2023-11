Принц Хари и Елтън Джон съдят издателя на “Дейли мейл” за следене и подслушване

Ужесточен съдебен процес за следене, подслушване, влизане с взлом и незаконно придобиване на лични медицински документи е на път да започне във Великобритания, след като в петък Върховният съд даде зелена светлина на дело срещу издателя на в. “Дейли мейл”.

Принц Хари, певецът Елтън Джон, актрисите Сейди Фрост и Елизабет Хърли и други знаменитости повдигнаха обвинения на Associated Newspapers Limited, издател на един от най-големите британски таблоиди. Медийният конгломерат се опита да отмени съдебния процес под предлог, че обвиненията са повдигнати твърде късно. Решението е огромен пробив за херцога на Съсекс, който от години е в открита война с британските таблоиди. Той има други две текущи дела срещу издателите на The Mirror и The Sun.

Известните личности твърдят, че издателят (ANL) е получил поверителна информация от 1993 г. чрез незаконни средства, включително прихващане на техните гласови съобщения, прослушване на разговори на живо, получаване на частна медицинска и финансова информация, както и влизане с взлом. От издателството отричат всички обвинения. Негова политика е да избягва съдебните битки и да не сключва големи споразумения, както се налага на други британски таблоиди по обвинения в телефонни хакерства. ANL нарекоха обвиненията “абсурдни”.

Върховният съдия Никлин каза, че ANL не е успяла да нанесе “нокаутиращ удар”, с който да срази исковете, предявени от ищците. Той заключи, че групата от добре известни фигури има “реална перспектива” да докаже, че ANL е скрила доказателствата, за да предотврати по-ранно предявяване на искове.

След съдебното решение адвокатската кантора, представляваща известните личности, заяви, че възнамерява да разкрие истината по време на процеса и да държи ANL отговорен за престъпленията си. Оттам посочиха, че действията на издателската къща са “достойни за съжаление и незаконни”, включително наемане на частни детективи за поставяне на подслушващи устройства в колите и домовете на ищците, подслушване на телефонни разговори и незаконен достъп до частна медицинска информация.