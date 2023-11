Дейвид Камерън става външен министър на Великобритания

Британският премиер Риши Сунак назначи днес за министър на външните работи Дейвид Камерън на мястото на Джеймс Клевърли, който оглави министерството на вътрешните работи след уволнението на Сюела Бравърман, предаде Ройтерс.

Министърът на финансите Джереми Хънт запазва поста си.

Сунак отстрани Бравърман, която се озова в центъра на полемика, след като обвини британската полиция, че е проявила прекалена меко отношение към пропалестински демонстранти.

Уволнението на вътрешната министърка е част от по-големи промени в британското правителство.

Управляващата Консервативна партия обясни в изявление, цитирано от ДПА, че целта на Сунак е да укрепи своя екип, "за да постигне дългосрочни решения за по-светло бъдеще".

Асошиейтед прес определя назначението на Дейвид Камерън за външен министър като изключително необичаен ход и отбелязва, че във Великобритания рядко се случва бивш лидер да заеме висок пост, предаде БТА.

Камерън се оттегли от политиката, след като свика референдума за Брекзит през 2016 г., на който британците изненадващо гласуваха за това страната им да излезе от Европейския съюз.