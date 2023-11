Бурята Деби удари Великобритания с ветрове от 113 км/ч, отменени са полети (Видео)

Бурята Деби удари части от Обединеното кралство и Ирландия с ветрове със скорост над 113 км/ч., съобщава „Скай нюз", цитирана от NOVA. СНИМКА: Ройтерс

Отменени са много полети. Хиляди домове са без електричество.

Жълт код за силен вятър е обявен в част от страната днес, а за вторник сутринта е обявен жълт код за гръмотевични бури пак за част от страната. After storm Debi wreaked havoc, our news reporter @sarah_slevin_ talked to Clarinbridge business owners earlier today. They dubbed the damages a “Horror Show.” 😱 #StormDebi #Clarinbridge #Weather #Galway pic.twitter.com/czJVsuH6hp — Galway Bay FM (@gbayfm) November 13, 2023

British Airways обяви, че подобно на други авиокомпании е трябвало да „отмени малък брой полети" в понеделник. Today, 13th Nov, Storm #Debi passed across the UK + Eire - bringing strong winds and heavy rain to much of the region.

Here's how it looked from space, thanks to @eumetsat's #Meteosat.



Clear, sunny, skies for southern parts...but the wind was still a hazard! pic.twitter.com/POdR3DiKcB — Simon Proud (@simon_sat) November 13, 2023

100 000 домове и предприятия в Ирландия останаха без ток.

Една жена е пострадала от летящи отломки и е откарана в болница.