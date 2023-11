Очевидец засне облаци дим и пепел, покриващи небето над Папуа Нова Гвинея след изригването на вулкан на североизточния остров Нова Британия.

Заснети по време на полет за остров Лихир, видеоклиповете и снимките на очевидците показват голям облак от вулканична пепел над вулкана Улавун и околните райони. Улавун изригна около 15:30 часа на 20 ноември, изхвърляйки вулканичен дим на височина до 15 000 метра. ‼️A massive eruption of Ulawun volcano in West New Britain, Papua New Guinea, Nov 20, 2023



The volcanic ashes reached 15,000 meters in the stratosphere. pic.twitter.com/670IiqO7Yl — Truthseeker (@Xx17965797N) November 21, 2023