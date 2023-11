Кучето на Мая Санду ухапа австрийския президент (Видео)

Кучето на молдовската президентка Мая Санду пренебрегна протокола, като ухапа австрийския президент Александър Ван дер Белен по ръката, съобщават молдовските медии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщенията в медиите инцидентът е станал, когато двамата се разхождали в двора на президентската резиденция по-рано през ноември. Ван дер Белен се опитал да погали кучето, наречено Кодрут. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Alexander Van der Bellen (@vanderbellen)

Санду се извинила на английски език и обяснила, че кучето се е изплашило от големия брой хора наблизо. Ван дер Белен се появи с превързана ръка на следващата си среща с председателя на парламента на Молдова.

Разговорите в Кишинев, на които присъстваха Ван дер Белен и президентката на Словения, бяха съсредоточени върху желанието на Молдова, която се намира между Украйна и Румъния, да се присъедини към Европейския съюз.