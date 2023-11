Товарен влак със сяра дерайлира в САЩ, призоваха местните да се евакуират (Видео)

Товарен влак дерайлира вчера в централнaта част на САЩ и превозваната от него сяра се запали. Това накара властите в щата Кентъки да посъветват жителите да напуснат района в самия разгар на празника Деня на благодарността, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Товарен влак дерайлира вчера следобед близо до градчето Ливингстън и "най-малко 16 вагона са се обърнали, включително два, съдържащи течна сяра, които са се разхерметизирали и са загубили част от съдържанието си, което гори", се казва в изявление на компанията Си Ес Екс, експлоатираща влака.

"Когато течната сяра гори, тя отделя серен диоксид", добави компанията - вещество, което е опасно както за човешкото здраве, така и за околната среда.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бишиър обяви снощи "извънредно положение" на мястото на инцидента, за да мобилизира всички необходими ресурси, съобщи в изявление самият той.

"Реакцията на тази авария е в ход и местните власти насърчават жителите на Ливингстън да се евакуират" от района, се допълва в изявлението. 🚨#BREAKING: State of Emergency has been Declared as Two Kentucky Towns Evacuated Following Hazardous Chemical Spill from Derailed Train⁰⁰📌#Livingston | #Kentucky



Currently state of emergency has been declared with two Kentucky towns, Livingston and Piney Branch, following a… pic.twitter.com/nnNr4ptG05 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2023

Си Ес Екс призовава жителите, които се "опасяват за безопасността си", да напуснат района и да се преместят в хотели, платени от компанията, на около 15 км от мястото на аварията. 🇺🇸A state of emergency has been declared as two cities in Kentucky were evacuated after a hazardous chemical spilled from a derailed train.



Governor Andy Beshear has declared a State of Emergency after a train derailed between Mullins Station and Livingston in Rockcastle County,… pic.twitter.com/AMoP8g4VGI — dana (@dana916) November 23, 2023

Инцидентът се случи в навечерието на популярния американски празник Ден на благодарността днес - празничен ден, в който семействата се събират около традиционна трапеза.