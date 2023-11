Окончателно: "Хамас" пуска на свобода още 20 заложници

„Хамас" пуска на свобода още 20 заложници. 13 от тях са израелски граждани, а останалите 7 души са от други националности, които бяха похитени при атаките на 7 октомври. Това се случва след близо петчасово забавяне и обвинения от страна на палестинската групировка, че Израел нарушава условията на четиридневното примирие. Des moments de bonheur retrouvailles des otages avec leur famille. Si touchant. Il n y a pas de mots pour décrire cette joie Moments of happiness reunion of the hostages with their family. So touching. There are no words to describe this joy Публикувахте от Linda Haziza в Събота, 25 ноември 2023 г.

С посредничеството на Египет и Катар спорът беше разрешен и освобождаването на заложниците започна, предаде NOVA. В замяна от израелските затвори на свобода ще излязат 39 палестинци.