Заради сушата Барселона може да има нужда от доставка на вода с кораби

В сила влязоха по-строги ограничения на водоснабдяването в засегнатата от суша североизточна Испания, като властите в област Каталуния заявиха, че през следващите месеци може да се наложи за Барселона да се доставя прясна вода с кораби, предаде Асошиейтед прес.

Каталуния страда от най-тежката суша в историята си, а резервоарите, които осигуряват вода за около 6 милиона души, включително втория по големина испански град Барселона, са запълнени само до 18 % от капацитета си. За сравнение, резервоарите в Испания като цяло са запълнени на 43 % от капацитета си.

Испанските власти и експерти посочват, че все по-топлото и сухо време е причина за продължителната суша в Каталуния.

Барселона вече разчита на най-голямата в Европа инсталация за обезсоляване на морска вода, която да бъде използвана за питейни нужди, както и на инсталация за пречистване на отпадни води, за да компенсира спада на водата от кладенците и реките.

Каталуния официално навлезе във фазата на "предавариен режим" на засушаване, във връзка с която се намалява дневното потребление на човек от 230 на 210 литра вода на ден. В това число влизат личните нужди, както и тези, които кметствата използват за обслужване на всеки жител. Каталунската агенция за водите твърди, че средностатистическият човек в Каталуния консумира средно 116 литра на ден за битови нужди.

На общинските власти вече е забранено да използват питейна вода за почистване на улици или за поливане на тревни площи. Увеличени са ограниченията за използване на вода в промишлеността и селското стопанство, пише БТА.

Ако водните запаси паднат под 16% от капацитета на резервоарите, Каталуния ще влезе в "извънредна ситуация", при която водата ще бъде ограничена до 200 литра на човек, а след това може да падне до 160 литра на човек, а за всяко напояване в селското стопанство ще се изисква предварително одобрение.

Властите предупредиха, че "извънредната ситуация" може да настъпи само след седмици, освен ако не завали обилен дъжд.