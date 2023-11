Българка е обвинена в убийството на мъжа си в САЩ, трупът му бил скрит и увит в найлон (Видео)

51-годишната Иванка Колева е обвинена в убийството на 49-годишния си съпруг Стефан Колев в САЩ, пише Yahoo News.

На 22 ноември полицаите в Гилбърт, в щата Аризона, се отзовали на сигнал, с искане да се извърши оглед на жилище. В къщата те се натъкнали на трупа на 49-годишния Стефан Колев. Мъжът бил прострелян многократно и намушкан с нож. Тялото е било увито в найлон и скрито под легло, а в стаята, където е извършено убийството, е направен опит да се заличат следите от кръв. По вратата обаче е имало следи и от куршуми.

Става ясно, че обвинената за убийството си е купила пистолет само дни преди трагедията и той съвпада с оръжието на убийството.