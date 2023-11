Астронавт засне на калдерата Немрут от космоса (Снимка)

Астронавтът на НАСА Андреас Могенсен наскоро направи снимки от космоса на калдерата Немрут в окръг Битлис в Турция, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

На една от снимките езерото в кратера Немрут е заснето в същия кадър с района Татван и езерото Ван.

Калдерата Немрут, подобна на кратер котловина, образувана след изригване на сега спящия вулкан Немрут, разположен на 2250 м надморска височина, е забележителна със своите горещи и студени езера, ледена пещера, парен комин, вкаменелости от лава и богата и ендемична растителност, както и със своето биоразнообразие.