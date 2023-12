Откриха над 30 кита гринди мъртви на плаж в Австралия

Група от 34 кита гридни са открити мъртви, след като били изхвърлени на плаж край австралийския остров Тасмания, предаде ДПА, като цитира местни медии.

Все още не е ясно каква е причината, съобщиха от Програмата за опазване на морската среда в публикация във фейсбук.

Очевидци твърдят, че гледката на мъртвите морски бозайници е била трудна за понасяне.

"След първоначалната ветеринарна оценка не бяха открити значителни находки или признаци на нараняване на гриндите. Не знаем защо китовете са излезли на брега и често не е възможно да се определи", се казва още в изявлението. Scores of dead whales found on Tasmanian beach in ‘confronting scenes’ https://t.co/dMzn1dhTS9 — Guardian Australia (@GuardianAus) November 30, 2023

Според съобщения в медиите китове са били открити на отдалечен плаж във вторник, но не е имало подходящ начин за отстраняването на труповете. Обществеността е помолена да остане на разстояние, тъй като мъртвите животни могат да привлекат акули, а "намесата, вземането или притежаването на части от мъртъв кит е престъпление".

Подобни инциденти не са рядкост в Тасмания, а се срещат и в други части на Австралия. Миналата година в плиткия залив Макуори в западната част на Тасмания загинаха повече от 200 гриндита. Поведението на животните и до днес озадачава експертите, пише БТА.

Гриндите създават изключително близки връзки помежду си. В определени периоди от годината те се придвижват в големи групи, което увеличава риска от масови изхвърляния на брега.