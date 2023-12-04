Земетресение удари Румъния, усети се и у нас

Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер бе регистрирано тази нощ в Румъния, сочат данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Епицентърът на земетресението е бил на 62 км източно от град Брашов и на 26 км северно от град Нехой. Трусът е регистриран близо до румънския град Бузъу в сеизмогенна зона Вранча.

Трусът е бил регистриран около полунощ. Дълбочината на огнището му е била 137 км, се посочва в сайта на EMSC.

У нас Земетресението е било с епицентър на 400 км от град София, според данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

В социалните мрежи потребители твърдят, че са го усетили. Хора от Свищов, Разград, Исперих споделят, че са усетили земетресението през нощта.

В Русе се усети много леко, коментират жители.

На 4 март 1977 г. разрушително земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разтърсва сеизмичния район Вранча. Трусът взима над 1600 жертви, предимно от Букурещ. Усетен е в цяла България, най-вече в селищата край р. Дунав. Най-силно засегнат е Свищов, където загиват над 100 души.