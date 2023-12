Котка спаси стопаните си и още 64 животни от пожар в Малайзия

В Малайзия котка спаси собствениците си от пожар през нощта. В ранните часове на неделя двойка от град Куантан в Малайзия е събудена от домашния им любимец Хана.

Когато 45-годишният Рухайфи Исираф Саад и 41-годишната му съпруга Сити Зайнул се събуждат, установяват, че в къщата е има късо съединение, а телевизорът в стаята е гори и пуши, пишеNew Straits Times.

„Със съпругата ми се събудихме бързо, когато усетихме мирис на дим. Опитахме се да потушим огъня с вода. Жена ми хвърли влажна кърпа върху димящия телевизор. Бързата реакция ни позволи да потушим огъня за няколко минути“, разказва Саад, цитиран от bTV.

По това време в други стаи на къщата е имало още 64 котки, така че благодарение на вниманието си, Хана спасила не само своите стопани. #NSTnation "I am grateful that our female #cat 'Hana' woke my wife, as if alerting her that the house was on #fire," said Ruhaifi Isyraf Saad, 45.https://t.co/HNHoUzuAiP — New Straits Times (@NST_Online) December 4, 2023

Зайнул и съпругът ѝ живеят с котки, които са взели от улицата. Те са заедно от девет години. Преди няколко години са имали 80 котки. Двойката няма деца и затова животните, за които се грижат без чужда помощ, са им много ценни.

Електрозахранването в къщата на Саад и Зайнул все още не е възстановено, затова те временно живеят при роднини и посещават животните само през деня.