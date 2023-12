Откриха останките на 190 разложени тела във фиктивен погребален дом в САЩ

Полицията в Колорадо е открила останките на 190 разлагащи се тела в "погребален дом" в малкото градче Пенроуз. Разплитането на случая започва след като властите получават оплаквания за неприятна миризма, идваща от порутена сграда.

Оказва се, че там се помещава фиктивно погребалният дом „Завръщане към природата". Собствениците му Джон и Кари Халфорд дълго време не плащали сметките си към крематориум, който прекратил договора си с тях преди почти година. Въпреки това, съпрузите продължили фиктивно погребалния си бизнес, а опечалените семейства били лъгани, че починалите им близки са кремирани. Married Owners of Colo. Funeral Home Charged After Nearly 200 Decaying Bodies Were Recovered https://t.co/areSJZzYcs — People (@people) November 8, 2023

Халфорд дори им връчвали урни с пепел, твърдейки, че тя е на покойниците.

Сега съпрузите се изправят пред съда с обвинения, че са злоупотребявали с трупове, крали, прали пари и фалшифицирали документи. Colorado couple has been arrested today near Wagoner.

-The affidavit for John and Carie Hallford, says they're accused of leaving 190 decomposed bodies stacked on top of each other inside a building at their business called Return to Nature Funeral Home. pic.twitter.com/4G93QsdztK — David Chan (@udtseals1411) November 9, 2023

Според откритите документи в сградата е имало тела на хора, починали още през 2019 година. След като телата бяха изнесени от постройката в Пенроуз, властите започват да работят върху идентифициране на останките с помощта на пръстови отпечатъци, зъболекарски досиета и ДНК.

Няколко семейства, които са наемали погребалната агенция, заявиха, че имат потвърждение от ФБР, че техни близки са сред намерените тела, пише dariknews.

Семейство Холфорд бяха арестувани в Оклахома, след като се предполага, че са избягали от Колорадо, за да избегнат съдебно преследване. И двамата са обвинени в приблизително 190 обвинения за малтретиране на труп, пет обвинения за кражби, четири обвинения за пране на пари и над 50 обвинения за фалшификация.