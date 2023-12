Кинолегендата Норман Лиър почина на 101 години

Известният телевизионен продуцент Норман Лиър, чиито изключително успешни телевизионни ситкоми, сред които "All in the Family" и "The Jeffersons", съчетаваха комедията с остър социален коментар и доминираха в рейтингите на телевизиите през 70-те години, почина в дома си в Лос Анджелис на 101 години, съобщи семейството му.

"Норман живя живот, изпълнен с любопитство, упоритост и съпричастност. Дълбоко обичаше страната ни и цял живот помагаше за запазването на нейните основополагащи идеали за справедливост и равенство за всички", заявиха близките му, съобщи Си Ен Ен.

"Той започна кариерата си в първите дни на телевизията на живо и откри страстта си да пише за реалния живот на американците, а не за някъкъв лъскав идеал. Отначало идеите му бяха посрещнати със затворени врати и неразбиране. Въпреки това той се придържаше към убеждението си, че глупостта на човешкото състояние прави телевизията страхотна, и в крайна сметка беше чут.

Започвайки с "All in the Family" през 1971 г., предаванията на Лиър засягат болезнени теми за расизма, феминизма и социалното неравенство, които никой дотогава не се е осмелявал да засегне. Сериалът, който печели "Еми" за изключителен нов сериал, се фокусира върху бялото работническо семейство Бънкър и неговия дребнав, неудържим, предубеден и странно симпатичен патриарх Арчи Бънкър.

Хитовият сериал стимулира поредица от също толкова популярни и политически спинофи, включително "Sanford and Son", "Maude" и "Good Times".

В мемоара си от 2014 г., "Even This I Get to Experience", Лиър обяснява успеха на предаванията си с историите, извлечени от реалните преживявания на сценаристите, които допринасят за автентичността на разработените от тях герои.

"Самите зрители ме научиха, че можеш да получиш прекрасни смешки на повърхността със забавни изпълнители и добри шеги", пише той, "Но ако искаш да се смеят от сърце, имаш по-голям шанс, ако успееш първо да ги накараш да се замислят."

Той е изпълнителен продуцент на култовите филмови класики "Princess Bride" и "Fried Green Tomatoes" и е номиниран за "Оскар" за най-добър сценарий за "Divorce American Style". Политическата му пропаганда води до създаването на либералната политическа организация "Хора за американски път".

Дори на 90 години Лиър продължи да работи, пише БГНЕС. Заедно с Джими Кимъл 95-годишният Лиър продуцира и води три епизода на " Live in Front of a Studio Audience", които спечелиха награди "Еми" за праймтайм през 2019 и 2020 г. Поредицата използва настоящи звезди като Джейми Фокс, Уди Харелсън и Виола Дейвис, за да пресъздаде оригинални епизоди на "The Jeffersons", "All in the Family" и "Good Times".

През последните години Лиър и неговият бизнес партньор Брент Милър рестартираха някои от успешните си ситкоми от 70-те години, включително "One Day at a Time".