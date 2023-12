Принцът на Лихтенщайн почина внезапно

Принц Константин, най-малкият син на управляващия принц на Лихтенщайн Ханс-Адам II, е починал внезапно на 51 години.

"Княжеският дом със съжаление съобщава, че принц Константин от Лихтенщайн почина неочаквано на 5 декември 2023 г.", се каза в изявлението, цитирано от АФП.

Константин беше седми по ред в линията за наследяване на трона. Причината за смъртта му не е публично известна. The Liechtenstein government was deeply saddened to note the news of the death of SD Prince Constantin of Liechtenstein. As the Princely House announced today, the youngest son of SD Prince Hans-Adam II of Liechtenstein died unexpectedly yesterday.

Най-големият брат на Константин - принц Алоис, е предопределен да наследи Ханс-Адам II като управляващ принц на Лихтенщайн - малко княжество, между Австрия и Швейцария, с близо 40 000 жители.

Константин оставя съпругата си - принцеса Мария Лихтенщайнска, и децата си принц Мориц, принцеса Джорджина и принц Бенедикт, пише БНР.

Той беше председател на Надзорния съвет на Liechtenstein Group (LGT) - една от най-големите частни банкови групи в света, собственост на кралското семейство, и група за управление на активи.