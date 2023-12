Ким Чен Ун се разплака и помоли жените в Северна Корея да раждат (Видео)

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун призова да се положат усилия за справяне с намаляването на раждаемостта в страната, като определи това предизвикателство като „задължение на всеки да се грижи за дома си“, съобщи държавната медия KCNA в понеделник.

Докато произнасяше речта за демографията, севернокорейският лидер се разчувства и се разплака.

Ким Чен Ун избърса очите си с бяла кърпичка пред хилядите жени, събрали се на национална среща на майките в столицата Пхенян. Kim Jong Un CRIES while telling North Korean women to have more babies.



The dictator shed tears while speaking at the National Mothers Meeting as he urged women to boost the countries birth rate. pic.twitter.com/J354CyVnln — Oli London (@OliLondonTV) December 5, 2023

По време на събитие, организирано за майки в столицата Ким заяви, че нацията трябва да „работи с майките“, за да предотврати намаляването на раждаемостта и да се съсредоточи върху осигуряването на добри услуги за грижа за децата, пише Ройтерс.

Много от присъстващите плакаха заедно с него по време на внимателно подготвеното събитие, което се провежда за първи път от 11 години насам на фона на нарастващата загриженост за спада на раждаемостта.

Макар Северна Корея да разкрива малко подробности за тенденциите в развитието на населението си, правителството на Южна Корея изчислява, че раждаемостта в страната постоянно намалява през последното десетилетие, което обезпокоява режима, силно зависим от ръчния труд и военната служба, пише bTV.

Южнокорейското министерство на обединението заяви, че обръщението на Ким е първият случай, в който той публично признава спада на раждаемостта в страната си.