Пороците на милиардерите в "Хамас"

Главатарите на радикалното движение осъждат мизерията в Газа, но печелят отлично от нея

Докато обикновените палестинци живеят в мизерия и ги използват за живи щитове, лидерите на "Хамас" тънат в охолство и забогатяват за сметка на нещастието им. Това разкриват в смущаващи детайли публикации в световни медии.

На фона на войната на Израел с "Хамас" палестинците в Газа са в почти безнадеждна ситуация. Хуманитарната криза е жестока - още преди избухването на военните действия в резултат на терористичната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври половината от палестинците, живеещи в Газа, зависеха от храната, доставяна от ООН. Тези условия се влошиха през последния месец, докато Израел продължава да бомбардира ивицата от 365 кв. км и с 2,3 млн. население (най-бързо увеличаващото се в света!) в мисията си да унищожи терористичната група и да освободи заложниците.

Според ООН 81% от населението на анклава живее в крайна бедност, а около 70% от младежите са безработни. Има и недостиг на вода, храна и други стоки от първа необходимост. Болниците са

препълнени с

ранени и трупове,

окато въздушните и наземните удари на Израел продължават. Още преди последните интензивни бойни действия с Израел Ивицата страда и от чести прекъсвания на електрозахранването.

В същото време отдавна за никого не е тайна, че в пълен контраст с тази трагична картина в крайбрежната ивица са регистрирани няколкостотин милионери, а лидерите на "Хамас" са милиардери, които се разполагат в

разкошни имения

и луксозни хотели,

което не кореспондира с идеалите и целите, които пропагандират.

"Подобно на много представители на руския елит висшите служители на "Хамас" често живеят в лукс, докато средният жител на Газа е изправен пред ужасни условия на живот", каза по този повод щатският заместник-министър на финансите Уоли Адейемо по време на реч в Кралския институт на обединените служби в Лондон миналия месец, цитиран от "Дейли Мейл".

Според германския "Билд" сред служителите на "Хамас", които са станали особено богати през годините са триото Абу Марзук, Халед Машал и Исмаил Хания, които имат нетно състояние от над 3 млрд. долара всеки. Смята се, че Хания е най-богатият от тях, въпреки че веднъж се закле, че живее само на зехтин и арабската подправка заатар. 61-годишният Хания се укрива от 2019 г., живеейки сред хайлайфа в скъпи хотели в Катар и Турция. Посолството на Израел в САЩ твърди, че годишният оборот на "Хамас" е 1 млрд. долара, и предполага, че групата е на второ място след "Ислямска държава" като най-богатата терористична група в света.

През май 2022 г. Министерството на финансите на САЩ санкционира финансов служител на "Хамас", както и други негови посредници. В съобщение оттам по този повод се казва: "Инвестиционната служба на "Хамас", чието ръководство контролира тази мрежа, притежава активи, оценени на стойност над 500 милиона долара, включително компании, опериращи в Судан, Турция, Саудитска Арабия, Алжир и Обединените арабски емирства". Според документи, получени от германския вестник Welt am Sonntag, групата също има финансова империя извън Ивицата Газа на стойност близо 750 милиона долара.

И макар лидерите на "Хамас" често да осъждат бедността в Газа, на практика печелят от мизерията и терора в злощастната територия. Пример в това отношение е Исмаил Хания, който е възприеман като основен водач на движението, признато от САЩ и ЕС за терористична групировка. Той

живее далеч

от бедната ивица,

основно в Катар и Турция, и често е забелязван да парадира с богатството си. Ключов член на движението "Хамас" в края на 80-те години на миналия век, Хания беше назначен от президента Махмуд Абас за палестински министър-председател през 2006 г., след като групировката победи на националните избори в Газа. Хания обаче беше отстранен от поста, след като в кратък граждански конфликт "Хамас" изгони "Фатах" - партията на Абас, от Ивицата Газа.

Отхвърляйки уволнението си като "противоконституционно", Хания обяви, че правителството му "няма да се откаже от националните си отговорности спрямо палестинския народ" и продължава да остава на власт в гъстонаселения анклав. През 2017 г. той стана ръководител на политическото бюро на "Хамас", а на следващата година Хания беше обявен за терорист от Държавния департамент на САЩ. През 2019 г. той напусна Газа за "временна задгранична обиколка" според съобщение на "Хамас", цитирано от The Arab Weekly. Оттогава се твърди, че пребивава в Катар и често е обект на критики за това, че живее в комфорт и лукс, докато милиони жители на Газа страдат ежедневно поради блокадата на Ивицата от Израел, която продължава от 2007 г. насам.

Хания се появи отново в заглавията скоро след изненадващата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври. Тогава беше разпространено видео как той заедно с други водачи на радикалното палестинско движение гледат на огромен телевизор в офис в катарската столица Доха новините за нападението и след това

падат в благодарствена

молитва на земята

Както отбелязва CBC News "този епизод послужи като напомняне, че докато стотици невинни цивилни в Газа умират от въздушни бомбардировки и десетки хиляди остават бездомни, лидерите на "Хамас" са далеч от битката в климатизиран комфорт на 2000 км, като гости на емира на Катар Тамим бин Хамад ал-Тани. Исмаил Хания

В същото време разходите на Хания през годините са наистина царски и неговите пищни притежания контрастират рязко с ендемичната бедност в Ивицата Газа, където около половината от населението е безработно, а БВП на глава от населението е около 5600 долара годишно през 2021 г., което го прави едно от най-бедните места в света. Така според египетското списание Rose al -Yusuf още през 2010 г. той е купил парцел земя за 4 млн. долара на брега на Газа до бежанския лагер "Ал-Шати" и го е регистрирал на името на зет си. Притежава много апартаменти, вили и сгради в Газа, които

се водят на някои

от 13-те му деца

За разкошния живот, който води лидерът на групировката, има и документални свидетелства. Така през 2021 г. видео на The Arab Weekly, разпространено онлайн, показва как Хания играе футбол на игрище под стъклените небостъргачи на Катар. Друг кадър показва как той облича ушит по поръчка костюм, придружен от бодигардове, и е посрещнат от катарски високопоставени лица на събитие на червения килим. А цените на апартаментите от висок клас с изглед към морето в хотелите, в които отсяда започват от $900 на вечер. Шефовете на радикалното движение пътуват с частни самолети.

Известно е също, че Хания постоянно пътува между Техеран, Истанбул, Москва и Кайро с частния си самолет, за да се среща с лидери на приятелски нации, а двама от синовете му, Мааз и Абдел Салам, често могат да бъдат забелязани в публикации в Instagram как се излежават в ултралуксозни хотели в Истанбул или Доха.

Мааз, който сам по себе си е много богат магнат в областта на недвижимите имоти, е известен в Ивицата Газа като Абу ал-Икарат - "бащата на къщите".

А последните грандиозни разрушения в сградния фонд на изстрадалата територия дори стимулират строителния му бизнес. Освен това, според статия в саудитския новинарски уебсайт Elaph от 2022 г., синът на Хания си е осигурил турски паспорт, който му позволява лесно да напусне Газа и да пътува в чужбина, както и да инвестира в имоти и в Турция. А когато е там, той често е виждан да консумира алкохол в компанията на привлекателни жени, въпреки ислямската си вяра, която не предполага подобен начин на живот. Муса Абу Марзук

Elaph цитира и "осведомен палестински източник", който казва, че децата на Хания притежават генератори и продават електричество, рядка стока в район с постоянен недостиг на електроенергия, докато самите те го получават безплатно. Разкритието предизвика кампания в социалните медии срещу ръководството на "Хамас", озаглавена "Ръцете ни са чисти" - рядкост в Газа, където политическото несъгласие обикновено не се толерира. Според Института за изследване на медиите в Близкия изток (MEMRI) името е алюзия към реч, произнесена от Хания през 2009 г. на 22-рата годишнина от основаването на "Хамас", в която той казва: "Ръцете ни са чисти. Ние не крадем средства, не държим имоти и не строим вили..."

Друг от синовете на Хания - Абдел Салам, междувременно също беше опозорен, след като беше установено, че източва пари в ролята си на спортен посланик на "Съвета Шура" (Политбюро) на "Хамас", пише Bild. Изданието оценява нетното му състояние на 2,5 млрд. долара, докато израелското посолство в САЩ предполага, че то възлиза на 3,2 милиарда. Друго издание, i24News, писа миналия месец, че богатството му може да достигне даже 5 милиарда долара.

Германският таблоид Bild съобщава, че 67-годишният Халед Машал, бивш ръководител на политическото бюро на Хамас, също е натрупал завидно състояние. Той напусна Дамаск, за да избяга от Арабската пролет в Сирия, и подобно на Хания сега живее в Катар. Оттам се занимава с недвижими имоти, както и с финансови трансакции за "Хамас". Когато е избягал от Сирия, съобщава "Билд",

той е взел 1,5 млрд.

долара от централата

на "Хамас" в Дамаск. Посолството на Израел в САЩ оценява нетното му състояние на 4 милиарда долара.

72-годишният Муса Абу Марзук е друг високопоставен деятел на "Хамас". Той е считан за втория в командването в групата и е нещо като външен министър. След като прекара 14 години в САЩ, където през 1995 г. беше арестуван за дейности, подкрепящи тероризма, и депортиран след две години, той се премести в Йордания, после в Сирия и след това в Кайро през 2012 г. Въпреки ареста си запази парите си и днес Bild съобщи, че състоянието му се оценява на 2 милиарда долара. Израелското посолство в САЩ го оценява дори по-високо - на 3 милиарда долара.

Въпреки това, според i24News, богатството, натрупано от най-висшите служители на "Хамас", е само върхът на айсберга. Онлайн изданието предполага, че стотици представители на групировката печелят милиони благодарение на данъчното облагане на стоките, внасяни на територията, както и чрез международни донори.

Как "Хамас" трупа богатства

Въпреки че някои оценки за икономическото състояние на "Хамас" са по-консервативни, няма съмнение, че лидерите на групата са натрупали огромни богатства върху територия, която мнозина наричат "най-големия затвор на открито" в света.

Групировката взе властта през 2006 г., като нейният политически лидер Исмаил Хания пое ролята на министър-председател същата година. По същество тя представлява авторитарен режим, тъй като продължава да контролира територията, без да е свиквала избори оттогава. През годините, откакто поеха контрола, лидерите на групата

се възползваха от

мизерията на народа на Газа

Във видео посолството на Израел в САЩ обвини групата, че използва основно средствата си за изграждане на тунели и въоръжаване на своите бойци, вместо да изгражда жизненоважна инфраструктура като кладенци и пречиствателни станции за вода.

В същото време проучване от 2021 г. предполага, че около една четвърт от разпространението на болести на територията е причинено от замърсяване на водата, а 12% от смъртните случаи на малки деца се дължат на инфекции, свързани с проблемите със същия ценен ресурс. На всичкото отгоре "Хамас" продължава да атакува през границата,

без да изгражда

бомбоубежища

за цивилните, знаейки, че израелската армия ще отмъсти.

"Хамас" е най-известен с военното си крило, като според някои информации над 40 000 терористи носят значката на групировката, хиляди от които са участвали в атаката на 7 октомври. Те са въоръжени до зъби с автомати и ракети и са се заклели да унищожат Израел. Но не бива да се забравя, че групата е и де факто властта, която управлява Газа, включително нейната здравна система, социални услуги и медии. В тази връзка редица публикации в сериозни световни медии се спират на начините, по които лидерите на движението успяват да увеличат богатството си. Повечето от тях посочват, че това се случва благодарение на контрола върху икономиката на Газа, включително чрез данъци, наложени върху стоки, внесени от Египет.

Така според репортаж от 2014 г. на израелския новинарски сайт Ynet, висши лидери на "Хамас", включително Исмаил Хания, са наложили 20% данък върху цялата търговия, преминаваща през тунелите, построени в Газа - храна, лекарства, гориво, а също и оръжия.

Но не всичко е вървяло гладко. Срещу тези налози е имало съпротива от палестински граждани, които са се оплаквали, че

схемата допринася за

тежкото им положение,

но силите за сигурност са потушили тези протести, съобщи The Arab Weekly.

Друг източник на доходи са помощите от чужбина – главно от Катар и Иран, но и от други ислямски държави, между които и Турция. Преди време Катар например изпрати стотици милиони долари помощ на Газа, което

улесни правителството,

управлявано от "Хамас",

да плати заплатите на своите държавни служители. Страната продължава да осигурява на "Хамас" между 120 и 480 милиона долара годишно, според доклада от октомври на базирана във Вашингтон организация с нестопанска цел, която изучава външната политика.

В исторически план палестински емигранти и частни благодетели в Близкия изток също допринасят за голяма част от финансирането на групата, в допълнение към някои ислямски благотворителни организации на Запад. В миналото Израел също позволи на Катар да предостави стотици милиони долари помощ на властите в Газа, докато друга чуждестранна помощ идва чрез Палестинската национална власт и ООН.

В същото време поради факта, че е призната за терористична група, "Хамас" е отрязана от подобни помощи от САЩ и ЕС, които предоставят подкрепа само на Организацията за освобождение на Палестина на Западния бряг.

Въпреки натрупаното богатство обаче "Хамас" избягва отговорността за изграждането на инфраструктура и защитата на гражданите на Газа. Всъщност съвсем наскоро Абу Марзук заяви, че политическото бюро на терористичната група

не носи отговорност за

защитата на цивилните

в крайбрежната ивица на фона на продължаващите израелски бомбардировки.

"Построихме тунелите, защото нямаме друг начин да се защитим от смъртта при въздушни удари. Ние се бием отвътре в тунелите", каза той. Прехвърляйки отговорността за съдбата на цивилното население, той добави: "75% от населението на Газа са бежанци и отговорността на ООН е да ги защити."

В тази връзка куриозното е, че групировката също така е получила близо 400 милиона долара през последните две години от ООН, която не признава "Хамас" за терористична организация. Голяма част от парите са по линия на Агенцията на световната организация за подпомагане и работа на палестинските бежанци (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, съкратено UNRWA).

Но вероятно има и други тайни спонсори,

да не говорим за

ширещата се корупция,

за която свидетелстват посетилите палестинската територия в Газа.

Така, въпреки че много от източниците на доходи на "Хамас" може да останат неизвестни, едно е сигурно: радикалната палестинска организация няма да пренасочи средствата си, за да помогне на цивилните в Газа, които с всеки изминал ден затъват все по-дълбоко в хуманитарна криза. Но ще трупа още стотици милиони долари в личните си банкови сметки.