Мощна експлозия на Сейшелите, обявиха извънредно положение (Видео, снимки)

Извънредно положение беше обявено на Сейшелите след масивна експлозия в индустриална зона на главния остров Мае, съобщава Би Би Си, цитирана от bTV.

Взривът събори търговски сгради и разруши близки жилищни блокове.

Президентът на Сейшелските острови Вавел Рамкалаван нареди на всички, с изключение на някои работници, да останат у дома си. #BREAKING : An explosion at the CCCL explosives store has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles#Seychelles #Explosion #Emergency #EastAfrica #weaponsdepot #BreakingNews #Breaking pic.twitter.com/dltZBavE7w — mishikasingh (@mishika_singh) December 7, 2023

Редица хора са пострадали, а няколко души са евакуирани от домовете си. #Images of early today morning double-#catastrophe (factory blast & flooding) that #Seychelles🇸🇨 has never faced before in history emerges (courtesy of Today-In-Seychelles🇸🇨 newspaper🙏). pic.twitter.com/0FsvubUyGf — Oliver T. Mhuriro (@Oliver_Mhuriro) December 7, 2023

Експлозията е избухнала малко след 2 ч. местно време в сряда в строителна и кариерна компания, където са били съхранявани експлозиви в четири контейнера.

Международното летище също е с материални щети, въпреки че се намира на 4 километра от мястото на инцидента. Училищата са затворени, а болниците приемат само спешни случаи. Aerial footage of the aftermath after the explosion at the CCCL explosives store that has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles 🇸🇨 | 7 December 2023 | #explosion #Seychelles pic.twitter.com/a5rylxApRl — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 7, 2023

Единственото разрешено движение е влизането и излизането от ваканционните острови.