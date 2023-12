Почина известен британски писател и поет

Британският писател, поет, драматург, актьор и политически активист Бенджамин Зефаная, който черпеше огромно вдъхновение от карибските си корени, почина на 65-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на семейството му.

В изявление в Инстаграм близките му съобщават, че Зефаная е починал днес, след като преди осем седмици е бил диагностициран с мозъчен тумор. We're deeply saddened by the loss of Benjamin Zephaniah, a pioneering Dub Poet and Author whose energy, vibe, and unapologetic work paved the way for Black British Writers. We're forever grateful for his contributions and commitment. He’s legacy will live on forever.



/1 pic.twitter.com/kpdL27Nr3l — Black British Book Festival (@BBBookFestival) December 7, 2023

Бенджамин Зефаная, който е роден в Бирмингам на 15 април 1958 г., е най-известен с работата си по въпросите на расизма, бежанците и здравословното хранене.

Телевизионните зрители го познават и като част от актьорския състав на популярния сериал "Пийки Блайндърс" на Би Би Си, предаде БТА.

"Бенджамин беше истински пионер и новатор, той даде на света толкова много. Благодарение на невероятната си кариера, включваща огромно количество стихове, литература, музика, телевизия и радио, Бенджамин ни оставя с радостно и фантастично наследство", се посочва в направеното от семейството му изявление.