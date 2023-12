Вижте момента, в който Путин обяви, че ще се кандидатира за 5-и мандат (Видео)

Руската държавна телевизия излъчи момента, в който руският президент Владимир Путин обяви решението си да се кандидатира за нов президентски мандат, признавайки, че в различни моменти е обмислял различни варианти, но днес смята, че е необходимо непременно да се яви отново на президентските избори, предадоха световните агенции.

"В различни моменти съм имал различни мисли по този въпрос. Но разбирам: днес е невъзможно да се постъпи по друг начин. Така че ще се кандидатирам за поста на президент на Русия", заяви Путин в разговор с участниците в церемонията по случай Деня на героите на Отечеството, които го призоваха да се яви на изборите през 2024 г. Путин благодари на събеседниците си за подкрепата. "Благодаря ви за тези думи, изречени днес, особено в тази атмосфера", каза президентът. ⚡️Putin announced his candidacy for the presidency in 2024.



В кадрите, излъчени по руската държавна телевизия, се вижда Путин да казва, че ще се кандидатира за нов шестгодишен президентски мандат през 2024 г. в отговор на запитване от Артьом Жога, представен от ТАСС като председател на Народния съвет на (така наречената) Донецка народна република, предава БТА. "Няма да скрия, че съм имал различни мисли в различни моменти, но сега е време да се вземат решения", казва Путин на Жога и на други наградени войници, допълва Ройтерс. "Ще се кандидатирам за президентския пост", добавя Путин по време на церемонията по повод Деня на героите на Отечеството, провеждаща се в Георгиевската зала на Големия кремълски дворец.