Зеленски благодари на България, Борисов, Пеевски и Петков за военната помощ за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на страната ни и на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков за предоставянето на военна помощ на страната му.

"Благодарен съм на българския парламент за повторното потвърждаване на доставката на БТР-и за Украйна, както и на новия пакет военна помощ.

Благодаря на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков.

С това решение ние укрепваме нашата Европа и защитата на свободата", написа Зеленски в профила си в социалната мрежа X. I am grateful to the Bulgarian Parliament for reconfirming the delivery of APCs to Ukraine as well as the new military aid package.



I thank political leaders @BoykoBorissov, Delyan Peevski @dps_news, and @KirilPetkov.



With this decision, we are strengthening our Europe and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2023

Днес депутатите извънредно приеха решение, внесено от Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков. То е страната ни да дари на Украйна неизправни, с отпаднала необходимост или наднормативни преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети от различен тип.

Решението беше подкрепено от 147 депутати от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС. 55 от "Възраждане" и БСП гласуваха "против", както и 1 от ИТН, а останалите 6 от ИТН се въздържаха.

Народните представители решиха и да се отхвърли ветото на президента Румен Радев за БТР-ите, които ще изпратим на Украйна.

Законът бе повторно приет със 161 гласа "за", 53 бяха "против". И тъй като от "Възраждане" имаше един "за", групата поиска прегласуване. "За" бяха 162, а 55 "против". След повторното приемане на закона, шефът на НС ще го изпрати на президента за подписване на указ за обнародването му в "Държавен вестник".