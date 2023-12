Астероид ще затъмни една от най-ярките звезди на нощното небе

Една от най-големите и ярки звезди на нощното небе ще изчезне за миг, когато пред нея премине астероид, предизвиквайки уникално по рода си затъмнение, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Рядкото и мимолетно зрелище, което ще може да се наблюдава от късните часове на понеделник до ранния вторник, ще бъде видимо за милиони хора по тесен участък, простиращ се от Таджикистан и Армения в Централна Азия, през Турция, Гърция, Италия и Испания, до Маями и Флорида Кийс и части от Мексико. Betelgeuse, One of the brightest stars in the sky will 'blink out' on Dec. 12 behind asteroid 319 Leona. Here's how to watch. https://t.co/hIRO4r2oBV — Henry Alwyn Wootten (@awootten) December 7, 2023

Звездата, която ще изчезне за миг, е Бетелгейзе - червен свръхгигант в съзвездието Орион. Op 12 december zal de beroemde ster Betelgeuze kortstondig aan het zicht onttrokken worden wanneer deze achter de planetoïde 319 Leona schuift.https://t.co/jZkfBw371w pic.twitter.com/aIeVBFHapH — Marijke Louise (@HZwartemeer) December 7, 2023

Астероидът е (319) Леона, бавно въртяща се продълговата космическа скала в основния астероиден пояс между Марс и Юпитер.

Астрономите се надяват да научат повече за Бетелгейзе и Леона чрез затъмнението, което се очаква да продължи не повече от 15 секунди.

Наблюдавайки затъмнение, на много по-бледа звезда, предизвикано от Леона през септември, испански екип наскоро изчисли, че астероидът е широк около 55 километра и е дълъг около 80 километра.

Все още остава неясно дали астероидът ще скрие цялата звезда, предизвиквайки пълно затъмнение. Учените допускат, че затъмнението по-скоро може да е от типа "Огнен пръстен".

"Кой сценарий ще видим не е сигурно, което прави събитието още по-интригуващо", казва астрономът Джанлука Маса, основател на проекта "Виртуален телескоп", който ще осигури излъчване на живо в интернет от Италия.

Бетелгейзе се намира на около 700 светлинни години от нас и се вижда с невъоръжено око. Биноклите и малките телескопи ще подобрят гледката.

Звездата Бетелгейзе е хиляди пъти по-ярка от нашето слънце и около 700 пъти по-голяма. Тя е толкова огромна, че ако замени Слънцето, ще се простира отвъд Юпитер, според НАСА.

Бетелгейзе с нейните 10 милиона години е и значително по-млада от Слънцето на 4,6 милиарда години.

Учените очакват Бетелгейзе да има кратък живот, имайки предвид нейната маса и скоростта, с която изгаря материала си.

След безброй векове на променлива яркост Бетелгейзе рязко помръкна през 2019 г., когато огромна част от повърхностния материал беше изхвърлена в космоса. Образувалият се облак прах временно блокира светлината на звездата, която впоследствие отново стана видима с предишната си яркост.

Учените очакват Бетелгейзе да се превърне в свръхнова в бурна експлозия в рамките на 100 000 години.