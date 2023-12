Тонове мъртва риба изплува на плаж в Япония (Видео)

Тонове мъртва риба е изхвърлена край бреговете на Хакодате, Япония. Рибата е предимно сардини и скумрия.

Изследователят от Института за изследване на рибарството в Хакодате Такаши Фуджиока, смята, че рибата или е умряла заради липса на кислород или е навлязла в студени води по време на миграция.

Мъртвата риба е покрила плажната ивица с дължина около километър. 😨 Thousands of tons of sardines and mackerel washed ashore near the Japanese city of Hakodate



According to local authorities, the strip of shore littered with fish is approximately 1.5 km. However, scientists cannot name the exact cause of what happened. According to one pic.twitter.com/kmZxYZC2Jf — deepankarthish (@deepankarthishb) December 8, 2023

Местните жители казаха, че никога не са виждали нещо подобно. Властите съветват хората да не консумират рибата. Въпреки това обаче на брега жители на Хакодате я събираха, за да я продадат.

Все още не е ясна точната причина за тоновете мъртва риба.

Според Фуджиока рибите може да са се изтощили, докато са били преследвани от по-големи риби.

Той каза, че липсата на кислород, докато се движат в гъста група, може да доведе до изхвърлянето им на брега, пише bTV. We cannot breathe

From Texas to Japan:

As warmer oceans deplete the ocean of oxygen

Marine life are dying



Thousands of dead fish wash up on Hakodate shorehttps://t.co/CVwFZn0kij pic.twitter.com/Em2kZynzTh — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) December 8, 2023

Инцидентът съвпада с миграцията на сардини на юг.

В същото време разлагащата се риба може да понижи нивата на кислород във водата и да повлияе на морската среда.