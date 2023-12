Няколко торнада удариха американския щат Тенеси - 6 са загинали, сред тях има и дете (Видео)

Няколко торнада връхлетяха американския щат Тенеси. Стихиите взеха най-малко 6 жертви, сред които и дете, оставиха хиляди без ток, преобръщаха коли, разкъсваха сгради и нанесоха тежки щети. Най-малко 23 пострадали, съобщи CNN.

Други трима души са загинали при преминаването на торнадо през Кларксвил. Властите съобщават, че заради стихиите над 80 000 домакинства са без електричество на територията на целия щат.





"Това е опустошителна новина и сърцата ни са разбити за семействата на онези, които са загубили близките си", заяви в изявление кметът на Кларксвил Джо Питс. "Градът е готов да им помогне в този момент на скръб."

Докато в Кларксвил специални екипи издирваха оцелели, кметът обяви извънредно положение в събота вечерта и въведе вечерен час до 21:00 ч.

Докато Тенеси се бори с последиците, днес в източната част на САЩ се очакват още бури. Shocking Footage of the Springfield, Tennessee Tornado yesterday. #tnwx #wxtwitter





"Изолирани силни гръмотевични бури се очакват в някои части на югоизточните щати, главно под формата на спорадични разрушителни ветрове и няколко кратки торнада", заяви Центърът за прогнозиране на времето.