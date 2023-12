Евакуираха 189 пътници от самолет, пътуващ за Краков заради дим в кабината (Видео)

Извънредна ситуация е възникнала на летището в Стокхолм, след като самолет Boeing 737 MAX 8-200, пътуващ за Краков, се е изпълнил с дим в кабината преди излитане. Инцидентът е станал в неделя, предава NYP, цитирана от bTV.

Приблизително 189 пътници са били евакуирани бързо с помощта на аварийните надуваеми пързалки на самолета и са се върнали на терминала на летището. Димът е забелязан, след като самолетът е излязъл на пистата и се е готвил за излитане.