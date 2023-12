Почина 36-годишната южноафриканска поп певица Захара, съобщиха световни медии.

Приятели, фенове, колеги и семейството на многократно награждаваната певица музикант Булелва Мкутукана, популярна като Захара, изразиха тъга след смъртта й в болница в Йоханесбург в понеделник вечерта. Преди две седмици семейството й пусна изявление в Instagram, потвърждаващо, че тя е била приета в болница след оплакване от „физическа болка". We Mourn the Passing of Zahara #RIPZahara 🌹 pic.twitter.com/kSY1mQsL4i — ZAHARA (@ZaharaSA) December 12, 2023

Министърът на изкуството и културата Зизи Кодва потвърди новината в публикация в социалните медии на X. „Много съм натъжен от смъртта на Захара. Моите най-дълбоки съболезнования към семейството на Мкутукана и южноафриканската музикална индустрия. Правителството е със семейството от известно време. Захара и нейната китара направиха невероятно трайно влияние върху южноафриканската музика", се казва в публикацията.

Тя печели най-малко 17 южноафрикански музикални награди по време на кариерата си, пише dariknews.