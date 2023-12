Марсоходът "Пърсивиърънс" отбелязва своите 1000 дни научна работа, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА. Според изявление на НАСА роувърът е изпълнил главните задачи, заради които е бил изпратен на Червената планета през 2021 г.

"Пърсивиърънс" трябваше да изследва древно пресъхнало езерно дъно и да събере камъни, които да спомогнат за установяването на следи от живот на планетата в миналото. Първата цел беше постигната, обяви екипът на мисията на конференция в Сан Франциско на 1000-ия марсиански ден от мисията. Това е невероятно постижение и ние направихме голяма стъпка в науката, каза д-р Лори Глейз, директор за планетарна наука в НАСА.

Това не означава, че "Пърсивиърънс" ще спре да се движи или ще бъде изключен от захранване. Пред мисията стоят серия предизвикателства и едно от тях е разрешаване на въпроса с доставяне на взетите проби на Земята, така че да могат да бъдат изследвани в лаборатория.

По този проект НАСА ще си партнира с Европейската космическа агенция, но техническите решения и цената все още се обсъждат. До първите месеци на следващата година няма да има обявено решение.

Ще бъде необходимо изпращането на ракета на Марс, товарене на проби с размер от няколко сантиметра и доставянето им на Земята. "Това ще бъде най-смелата роботизирана мисия, провеждана някога", каза д-р Мини Уадва от щатския университет в Аризона, която е водещ учен в програмата на НАСА за доставяне на пробите на Земята. "Ще бъде изключително предизвикателство." NASA reveals video of the surface of Mars from the Perseverance Rover pic.twitter.com/EYvxHFYmum — Space Astronomy (@SpaceAstro75959) September 29, 2023

"Пърсивиърънс" е събрал и складирал 13 камъка. Всички те са с различен химичен състав. Пробите "разказват" историята на езерния кратер на Марс преди 3,7 - 3,5 млрд. години. По това време речният канал с ширина 45 км е образувал отлагания и тиня и пясък, познати на Делта. Скалният слой в езерото се е намирал под вода, чието ниво вероятно е било около 10 м.

Марсоходът изследваше седиментите вдясно от върха на кратера Джезеро, които, изглежда, съдържат карбонатни минерали. "Пърсивиърънс" установи и наличието на железен фосфат.

Тези открития са вълнуващи, защото става въпрос за елемент, срещащ се в биосферата на Земята - фосфор. Той съществува в кратера във форма, която би могла да се среща в живи организми. "Фосфорът е част от ДНК на всички живи организми, той се намира в клетъчната мембрана на всеки познат ни организъм", казаха учени от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

"Пърсивиърънс" ще започне да се придвижва към вътрешния ръб на кратера. Така ще може да изследва скали, които вероятно са 500-600 милиона години по-стари от тези, които е изучавал до момента. "В подземната повърхност има различен вид среда - там подпочвените води взаимодействат със скалите", каза д-р Кен Фарли, изследовател от Калифорнийския технологичен институт, който работи по мисията "Пърсивиърънс".