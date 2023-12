Владимир Путин се стъписа от свой двойник, генериран чрез изкуствен интелект (Видео)

Руският президент Владимир Путин за кратко загуби ума и дума, когато се сблъска с версия на себе си, генерирана от изкуствен интелект (ИИ), по време на годишната си пресконференция, предаде Ройтерс.

"Двойникът" се възползва от възможността да зададе на Путин въпрос за изкуствения интелект на пресконференция, на която десетки обаждащи се от цялата страна граждани, се свързваха с президента чрез видеовръзка. ‼️NEWSFLASH: First confirmed Putin double has addressed the President with a question during the annual direct line Q&A event. pic.twitter.com/5c6jRW4Bxo — Olga Bazova (@OlgaBazova) December 14, 2023

"Владимир Владимирович, здравейте, аз съм студент в Санктпетербургския държавен университет. Искам да попитам, вярно ли е, че имате много двойници?", попита изкуственият интелект, предизвиквайки смях сред аудиторията в залата с Путин в Москва. "И още: Как гледате на опасностите, които изкуственият интелект и невронните мрежи внасят в живота ни?", попита той.

Въпросът предизвика необичайно колебание у Путин, който вече четвърти час отговаряше на въпроси на граждани, предаде БТА.

"Виждам, че може би приличате на мен и говорите с моя глас. Но аз се замислих и реших, че само един човек трябва да прилича на мен и да говори с моя глас, и това ще бъда аз", заяви руският президент.

Особено в западните медии често се появяват спекулации, че Путин има един или повече двойници, които го заместват при някои публични изяви поради предполагаеми здравословни проблеми. Кремъл категорично отхвърля твърденията и казва, че президентът е в отлично здраве, отбелязва Ройтерс.