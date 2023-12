Започват преговори за членство на Украйна в ЕС. Зеленски: Това е победа за цяла Европа

Европейският съвет реши да започне преговори за присъединяване на Украйна и Молдова в Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в профила си в социалната мрежа "Екс". Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства решението и заяви, че това е победа за Украйна и цяла Европа.

"Европейският съвет предостави статут на кандидат за членство на Грузия. ЕС ще започне преговори с Босна и Херцеговина, след като бъде постигната необходимата степен на съответствие с критериите за членство и призова комисията да докладва до март с оглед на вземането на такова решение.

Това е ясен сигнал за надежда за техния народ и за нашия континент", пише още Мишел. The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства това решение и написа в профила си в "Екс", че това е победа за Украйна и за цяла Европа.

"Победа, която мотивира, вдъхновява и укрепва. Благодаря на всички, които работиха, за да се случи това и на всички, които помогнаха. Поздравявам всеки украинец с този ден. Също така поздравления за Молдова и специално за Мая Санду", пише още Зеленски.

"Историята се създава от тези, които не се уморяват да се борят за свобода", посочва украинският президент.

По-рано днес, когато 27-те лидери на ЕС се събраха за последната си среща на върха за годината, Орбан настоя, че ЕС не трябва да започва преговори за членство с Украйна.

Орбан беше единственият противник на решението на срещата на върха, която се състоя в критичен момент за Киев във войната му срещу инвазията на Русия.

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023