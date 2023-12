30 са ранени при инцидент в пекинското метро (Видео)

При инцидент в час пик в пекинското метро са били ранени повече от 30 души. Два вагона се отделили от композицията в надземна секция, съобщиха властите, предаде АФП, цитирана от dariknews.

Китайската столица, където подобни инциденти са рядкост, беше засегната от снежни бури през последните дни, въпреки че причината за инцидента не беше изяснена веднага.

"Мястото на инцидента беше евакуирано и всички ранени бяха откарани в болница за лечение", съобщиха от транспортната служба на града в социалната мрежа Weibo.

"Досега сме регистрирали повече от 30 ранени. Не са регистрирани смъртни случаи", добавиха от службата. Rescue efforts are underway following an incident on the Beijing Subway Changping Line today.



Beijing now is affected by snowy and bad weather. pic.twitter.com/ZVsvxxSedg — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) December 14, 2023

Дерайлирането е станало в 18:57 ч. местно време, когато последните два вагона на влак на метрото са се отделили от вагоните пред тях, съобщиха властите.

Потребители на социалните медии съобщиха, че са видели пътници да падат на земята, като някои от тях се оплакват от болки в гърба.

Снимки в медиите показаха пътници на пода и частични прекъсвания на осветлението, докато някои хора използват аварийни чукове, за да се опитат да счупят прозорците и да избягат. On Thursday evening, several videos circulating online showed that a Beijing subway Changping Line train had split in the middle. Beijing Subway said the preliminary finding shows that the incident on the Changping Line was due to a vehicle malfunction. Staff are currently… pic.twitter.com/tvoymt16ly — Global Times (@globaltimesnews) December 14, 2023

В други видеоклипове се вижда как пожарникари помагат за евакуацията на възрастен пътник, докато затрупаните пътници е трябвало да си проправят път през дълбок сняг, за да напуснат мястото на инцидента.

Влакът се е движел по надземен участък от релсите, когато е станал инцидентът, близо до гара Сиерци, в посока към квартал Чанпин в северната част на града.