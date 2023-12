Пет деца загинаха при пожар в Аризона

FIVE KIDS DEAD IN HOUSE FIRE. Ages 13, 11, 5, 4 and 2…reportedly no adults home at the time of this fire in @BullheadCity Arizona. @AZFirefighters @IAFC @NAofSFM @usfire @CommonVoices1 @NFSAorg @FSRI_org @IAFFofficial #fatal #fire #children #restinpeace pic.twitter.com/PSTlw5RctI