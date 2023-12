Убити и десетки ранени при стрелба в училище в Прага (Видео, обновена)

Стрелецът е ликвидиран, съобщиха от полицията

Чешката полиция съобщи днес за няколко убити и десетки ранени при стрелба в училище в центъра на столицата Прага, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

От полицията по-късно съобщиха, че стрелецът е бил елиминиран.

"На базата на предварителна информация можем да потвърдим, че на мястото има убити и ранени хора", пише в публикацията в социалната платформа "Екс". От полицията призовават още хората да не напускат домовете си. Целият площад "Ян Палах" и околността са отцепени. Shooting in Prague. Gunshots audible in this video. pic.twitter.com/SQKuamHrKm — inverse square law of information propagation (@_inverse_square) December 21, 2023

На видеа, разпространени в социалните мрежи се вижда как паникьосани жители на чешката столица и туристи бягат по "Карловия мост" уплашени от инцидента. 🚨🇨🇿ALERTE INFO - Une fusillade vient d’avoir lieu à l’université Charles à Prague. De nombreux morts sont à déplorer. (médias locaux) pic.twitter.com/gPJFfpTxeK — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 21, 2023

Ръководството на Философския факултет на Карловия университет, информирайки за стрелбата в една от сградите му в Прага, е разпратило писма по електронната поща на студентите си с текст: "Останете там, където сте. Не излизайте никъде, ако сте в зала в сградата. Заключете се и поставете мебели на вратите, изгасете осветлението."