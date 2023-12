Стрелецът от университета в Прага се е самоубил, когато полицаите го обградили (Видео)

24-годишният Давид Козак, който уби в четвъртък 14 души в Карловския университет в Прага, се е самоубил, когато полицаите са го обградили на покрива на сградата.

Това съобщи на брифинг чешката полиция, цитирана от Би Би Си. От полицията показаха и кадри от преследването на стрелеца, заснети от боди камера. Breaking News Suspected Shot Himself Dead



Prague shooting: The gunman was armed with a shotgun and killed himself, authorities said.

Police told reporters the gunman was believed to be on the upper floors of the building when armed officers arrived. The… pic.twitter.com/ViqTjPQu98 — Vers-Les-Cieux (@ruta_estrella) December 22, 2023

Идентифицирани са всички жертви на масовата стрелба, сред тях няма чужденци. Сред ранените има двама граждани на Обединените арабски емирства и един на Нидерландия.

По-тежко пострадалите са оперирани и са в стабилно състояние, информираха още от полицията.

Потвърдили са се подозренията, че Давид Козак е отговорен и за убийство от 15 декември – на мъж и двумесечната му дъщеря в гора край Прага, предаде bTV.

Още вчера стана ясно, че той е убил баща си в близко градче, преди да открие огън в Карловския университет.