Навършват се 10 години от освобождаването на Михаил Ходорковски от затвора

Днес се навършват 10 години от освобождаването на Михаил Ходорковски от затвора, където лежа 10 години. След идването на власт на Путин в Русия през 2000 година, Ходорковски става негов критик и започва да финансира опозицията.

През 2003 г. той беше арестуван при зрелищна акция на летището в Новосибирск. Срещу него са отправени редица обвинения, сред които незаконна приватизация, укриване на данъци и присвояването, но истината е, че Путин иска да се разправи с Ходорковски.

Днес Ходорковски живее в Швейцария и оглавява независимия политически и обществен форум "Открита Русия".