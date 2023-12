Песента Last Christmas на дуета "Уам!" оглави британската коледна класация

Песента Last Christmas на дуета "Уам!" влезе в историята, като оглави британската коледна класация за сингли 39 години, след като е издадена, съобщи БТА, като се позова на ДПА.

Коледният хит е издаден през декември 1984 г. от Джордж Майкъл и Андрю Риджли, но тогава в надпреварата за върха го измества написаната с благотворителна цел песен Do They Know It's Christmas? на групата "Банд ейд". Сега Last Christmas влезе в историята като песента, на която е отнело най-много време, за да заеме първото място в британската коледна класация.

Тази седмица британските фенове са стриймвали Last Christmas 13,3 милиона пъти - най-много в историята на коледната класация, съобщи Би Би Си.

На второ място в коледната британска класация е Сам Райдър с You're Christmas To Me. Следват Марая Кери с All I Want For Christmas Is You, Ноа Кан със Stick Season и Ед Шийран с Елтън Джон и Merry Christmas.

Дуетът "Уам!" се разпада през 1986 г. Джордж Майкъл има много успешна солова кариера с хитове като Careless Whisper и Wake Me Up Before You Go-Go. Той умира на Коледа през 2016 г. на 53 години.

Last Christmas вече заема трето място в британската класация на най-успешните песни за всички времена с общо 5,34 милиона отчетни единици.