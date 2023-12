Хамбург е под вода - проливни дъждове заливат Германия (Видео)

Улици и квартали на Хамбург бяха напълно потопени в петък, след като река Елба преля заради проливни дъждове. Лошото време беше предизвикано от буря в Северна Европа, която донесе дъждове и силни ветрове. Германските железопътни власти съобщиха за прекъсване на пътуването по определени маршрути от Хамбург, предаде The Guardian. Storm chaos in Hamburg, #Germany



VC: @MiWuLa#Flood #StormZoltan #Storm #Rain #Hamburg #Flooding #FlashFlood #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/8JL6Xlt8t4 — Earth42morrow (@Earth42morrow) December 23, 2023

Властите предупреждават за големи наводнения и в части от провинциите Долна Саксония, Саксония-Анхалт и Бавария. По данни на Германската метеорологична служба се очаква да падне отново сняг, който ще засегне района между провинция Тюрингия и горите в Бавария, намиращи се на височина над 600-800 метра над морското равнище. 💥💥💥 A powerful storm swept across northern Europe, bringing down trees and prompting warnings of flooding.



In Hamburg, the Elbe River flooded streets around the city's fish market, with water waist-high in places. 🫢😔🤔👇 pic.twitter.com/EGiMMmWfJV — Naren Mukherjee (@NMukherjee6) December 23, 2023