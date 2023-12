Лора Линч от групата "Дикси чикс" загина в катастрофа

Лора Линч, една от основателките на американската кънтри група "Дикси чикс", загина в автомобилна катастрофа близо до град Ел Пасо, Тексас, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

"Шокирани и натъжени сме да научим за смъртта на Лора Линч", написаха в социалните мрежи от групата, която се преименува на "Чикс" през 2020 г. "Лора беше ярка светлина... нейната заразителна енергия и хумор придадоха искра на ранните дни на нашата група".