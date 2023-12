Плаващ нощен клуб потъна в Белград, десетки скочиха в ледените води (Видео, снимки)

Плаващ нощен клуб потъна снощи в река Сава в Белград по време на концерт на сръбски рапър, съобщи националната телевизия РТС. При инцидента няма пострадали, уточнява медията. Плаващ нощен клуб потъна снощи в река Сава в Белград по време на концерт на сръбски рапър. КАДЪР: Инстаграм/moj_beo_grad_

На плаващата платформа на клуб „Картел", намиращ се на кея на река Сава в белградския квартал Нови Белград, се били събрали над 100 млади хора, включително гимназисти, за концерт на сръбския рапър Емин Хаджайлич Цунами. Малко след полунощ платформата започнала да потъва, а много от посетителите започнали да скачат във водата, предава БТА.

„В 12:44 ч. вечерта бе установено, че платформата потъва и че е необходима евакуация на хората на клуба и от водата. Мостът между платформата и брега потъна", посочиха от сръбското вътрешно министерство. Videos surfacing of people in Serbia evacuating Kartel nightclub in Belgrade.



Three are reported to have been hospitalised with minor injuries.pic.twitter.com/Ceh91eXb4H — Sam Street (@samstreetwrites) December 24, 2023

Ръководителят на Сектора за извънредни ситуации съобщи, че са евакуирани общо 114 души. Сред тях е имало и 10 непълнолетни. Двама са били откарани в болница, заради алкохолно натравяне. КАДЪР: Инстаграм/moj_beo_grad_

„Бяха ангажирани 30 пожарникари-спасители с 11 автомобила и пет специализирани екипа за спасяване и работа във водата, както и голям брой представители на жандармерията, полицията и спешна помощ", поясниха от МВР. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_)