Хиляди щурмуваха парламента в Белград с искане за касиране на изборите (снимки, видео)

Хиляди сърби се събраха в центъра на столицата Белград на антиправителствен протест с искане да се анулират парламентарните и местните избори, след като часове по-рано президентът Александър Вучич заяви, че няма да уважи желанието на част опозицията за касиране на вота, предаде Ройтерс.

Популистката управляваща Сръбска прогресивна партия (СПП) спечели 46,72% от гласовете на предсрочните парламентарни избори миналия уикенд, сочат предварителните резултати на Централната избирателна комисия, предаде БТА.

Според сръбския "Дневник" демонстрантите са щурмували сградата на парламента. Има строшени стъкла на входната врата, но засега полицията е спряла щурма. Протестиращите излязоха по улиците на Белград. СНИМКА: РОЙТЕРС

Силите на реда са използвали сълзотворен газ, за да спрат протеста.

Президентът Александър Вучич определи щурмувалите сградата като вандали, които ще бъдат преследвани.

В понеделник международната мисия за наблюдение заяви, че СПП е спечелила предимство по нечестен начин, понеже медиите са проявили пристрастност. Освен това според мисията президентът Александър Вучич е проявил неправомерно влияние и също така има нарушения при гласуването, като например купуване на гласове. Вучич от своя страна заяви, че изборите са били честни, отбелязва Ройтерс.

Сръбската полиция използва лютив спрей срещу участници в днешния протест в Белград, разказа очевидец пред Ройтерс. Силите на реда прибегнаха до въпросната мярка, след като протестиращи се опитаха да нахлуят в кметството, където се помещава местната избирателна комисия. Демонстранти се покатериха по стените на сградата и счупиха някои от прозорците ѝ, разказва още източникът на британската агенция. Демонстрант опитва да влезе в сградата на парламента. СНИМКА: РОЙТЕРС

Левоцентристкият опозиционен алианс "Сърбия срещу насилието" зае второ място на изборите с 23,56% от гласовете, а Социалистическата партия на Сърбия - трето с 6,56%.

Сърджан Миливоевич и Владимир Обрадович от коалиция "Сърбия срещу насилието" се опитаха да отворят вратата на кметството, но не успяха да влязат, докато тълпата викаше "влизайте, влизайте" и "не се предавайте".