Обвиниха по-големия брат на Майкъл Джексън в изнасилване

Рита Барет твърди, че през 1988 г. Джаксън нахълтал в дома й и я изнасилил.

Джърмейн Джексън, член на култовата група Jackson 5 и по-голям брат на покойния Майкъл Джексън, е обвинен в изнасилване. Искът е подаден от Рита Барет.

Барет е подала иска на 27 декември 2023 г. във Върховния съд на Лос Анджелис. Тя твърди, че се е запознала с Джърмейн Джаксън чрез основателя на Motown Records Бери Горди, който бил приятел на съпруга й. Жената разказва, че през 1988 г. Джаксън нахълтал в дома й и я изнасилил.

Рита Барет обвинява основателя на Motown Records, че е прикрил инцидента заради бизнес отношенията си с Джърмейн.

65-годишният Джаксън и 94-годишният Бери Горди не са коментирали обвиненията, пише Los Angeles Times.

По-големият брат на Майкъл Джексън е известен със солова музикална кариера. Има шест хита в Hot 100 през 70-те и 80-те години, а сред най-известните му са "Daddy's Home" и "Let's Get Serious". Той допринася за успеха на песните на групата Jackson 5, като свири на бас китара и осигурява беквокали в песни като "I Want You Back", "ABC" и "I'll Be There".

Делото на Барет срещу Джексън попада в обхвата на калифорнийския Закон за отговорността за сексуално насилие и прикриване, който позволява граждански искове за сексуално насилие да се подават и след изтичане на давностния срок.

Подобни закони в Ню Йорк доведоха до съдебни дела срещу няколко известни фигури в музикалната индустрия, включително Шон "Диди" Комбс, Антонио "L.A." Рийд, Нийл Портноу, бивш шеф на Академията за звукозапис, и Стивън Тайлър, вокалист на Aerosmith.