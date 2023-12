Германия постави нов рекорд с 830 млн. музикални стрийминга на 24 декември

В навечерието на Коледа в Германия са генерирани над 830 милиона музикални стрийминга, което е нов рекорд за страната в рамките на един ден, според анализ, публикуван днес и цитиран от ДПА.

Според съставителите на класациите GfK Entertainment тазгодишният 24 декември е изпреварил същия ден на миналата година, когато са били регистрирани около 802 милиона стрийминга, пише БТА.

Песента All I Want For Christmas Is You на Марая Кери е постигнала общо 6,1 милиона кликвания на Бъдни вечер, докато Last Christmas на "Уам!" е събрала над 5,7 милиона.