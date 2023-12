СЗО: Има заплаха от инфекциозни болести в Газа

Ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Адханом Гебрейесус заяви в профила си в социалната мрежа "Екс", че е много загрижен за нарастващата заплаха от инфекциозни заболявания в Ивицата Газа.

"Тъй като хората продължават да бъдат масово разселвани в южната част на Газа, като някои семейства са принудени да се местят многократно, а много от тях се приютяват в препълнени здравни заведения, аз и моите колеги от СЗО оставаме много загрижени за нарастващата заплаха от инфекциозни заболявания", пише още Гебрейесус. As people continue to be massively displaced across the south of #Gaza, with some families forced to move multiple times and many sheltering in overcrowded health facilities, my @WHO colleagues and I remain very concerned about the increasing threat of infectious diseases.… pic.twitter.com/yszTuAN8Eu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2023