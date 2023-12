Самолет се заклещи под мост в Индия (Видео)

Видео в социалните мрежи показва как самолет се е заклещил под мост в индийския град Мотихари, предаде Би Би Си, цитирана от bTV.

Фюзелажът на извадената от експлоатация машина е пътувал с камион от Асам за Мумбай, според местни медии.

В други кадри, споделени от индийските медии, може да се види как самолетът бавно се движи назад изпод моста с помощта на местни шофьори на камиони.