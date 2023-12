Ню Йорк се готви да посрещне Новата година (Видео)

Трескава подготовка за посрещането на Нова година и на емблематичния площад Таймс Скуеър в Ню Йорк, пише БНТ.

Там беше направен тест на огромната топка с конфети. В новогодишната нощ над празнуващите ще полетят 1360 килограма конфети. Хора от целия свят оставят бележки с желания за новата година на повече от 40 езика, които ще бъдат поставени в сферата, с надеждата да се сбъднат. Първото спускане на топката е през 1907 г.